Hof stuurt organisaties namens Mette-Marit brief over Epstein

Het Noorse hof heeft namens kroonprinses Mette-Marit een brief over haar contact met Jeffrey Epstein gestuurd naar organisaties waar ze beschermvrouwe van is. Dat meldt de Noorse krant VG, die de brief heeft ingezien.

“De beschermheerschappen betekenen heel veel voor de kroonprinses. Ze is er trots op dat ze het belangrijke werk dat jullie doen kan ondersteunen. De kroonprinses begrijpt dat velen – ook jullie – sterk hebben gereageerd op wat er naar voren is gekomen”, staat in de brief, die het hof afgelopen vrijdag heeft verstuurd.

De echtgenote van kroonprins Haakon is beschermvrouwe van ruim twintig organisaties, waaronder het Noorse Rode Kruis, de Noorse scoutingvereniging en enkele culturele festivals. Maandag maakte de Raad voor Geestelijke Gezondheid in Noorwegen bekend de samenwerking met de prinses voorlopig te pauzeren. Eerder verbrak een Noorse stichting die zich inzet voor seksuele voorlichting de samenwerking al.

Google

“De kroonprinses wil nogmaals benadrukken dat ze niet op de hoogte was van de omvang en aard van de criminele activiteiten waarvoor Epstein was veroordeeld en zijn straf had uitgezeten. De genoemde Google-zoekopdracht verandert hier niets aan”, staat er verder. In een email van de prinses aan Epstein, die onlangs openbaar werd bij het naar buiten brengen van de zogenoemde Epstein Files, schrijft de prinses aan de Amerikaan dat ze hem heeft opgezocht op Google en dat “het er niet al te best uitzag”.

In de brief wordt ook herhaald wat Mette-Marit zelf vorige week vrijdag in een publieke verklaring zei, namelijk dat ze graag uitgebreider uitleg wil geven, maar dat ze daar op dit moment niet toe in staat is.