Hof twijfelde over optreden Elton John op uitvaart Diana

Buckingham Palace was geen voorstander van het plan om Elton John te laten zingen tijdens de uitvaart van prinses Diana in 1997. Het hof was bezorgd dat de herschreven tekst van Candle in the Wind, het nummer dat de zanger opvoerde, “te sentimenteel” was, schrijven Britse media op basis van vrijgegeven archiefdocumenten.

Westminster Abbey, waar de uitvaart plaatsvond, had al een jonge saxofonist achter de hand om eventueel een instrumentale versie van het nummer op te voeren. De deken van de kerk, Wesley Carr, overtuigde de twijfelaars uiteindelijk. Hij stelde dat het een “mooi gebaar” was naar het publiek, dat zich in de dagen na de dood van Diana tegen het koningshuis had gekeerd. Carr stelde dat het optreden van John “een cruciaal punt” in de dienst zou worden en “iets van de moderne wereld die de prinses vertegenwoordigde”.

De deken kreeg gelijk: het optreden van Elton John wordt nog altijd gezien als het meest gedenkwaardige deel van de uitvaart. Het nummer was oorspronkelijk een eerbetoon aan Marilyn Monroe maar na de dood van Diana maakte John, een goede vriend van de prinses, samen met zijn vaste songwriter Bernie Taupin een nieuwe versie.

De single werd daarna een van de bestverkochte nummers aller tijden. Wereldwijd werden meer dan 33 miljoen exemplaren verkocht.