Hofcomponist looft muzieksmaak koning Charles

Errollyn Wallen, de hofcomponist van het Britse koninklijk huis, vindt dat koning Charles een goede muzieksmaak heeft. “Hij is erg muzikaal, en daar is iedereen erg blij mee”, zegt ze tegen persbureau AFP.

“Hij luistert graag naar muziek en is er nieuwsgierig naar – hij heeft een brede smaak, wat echt geweldig is”, vervolgt Wallen. De 67-jarige is sinds vorig jaar Master of the King’s Music en de eerste persoon van kleur in die rol. De hofcomponist maakt muziek voor belangrijke momenten van het Britse koninklijk huis, zoals kroningen, verjaardagen of huwelijken.

Charles deelde in maart nog een deel van zijn persoonlijke playlist. Daarop stonden nummers van onder anderen Bob Marley, Kylie Minogue, Diana Ross en Grace Jones, maar ook van hedendaagse artiesten zoals Davido en RAYE.

Wallen zegt dat de koning haar nog wel om advies vroeg voordat hij zijn playlist deelde. “Maar uiteindelijk koos de koning zijn eigen nummers”, verzekert ze. “Het was belangrijk voor hem om nummers te kiezen die persoonlijke herinneringen bij hem opriepen, en dat is de kracht van muziek”, aldus de pianiste, violiste en zangeres.

De koning gaf destijds toe dat hij niet stil kon zitten als hij de liedjes Upside Down van Diana Ross en The Loco-Motion van Kylie Minogue hoorde.