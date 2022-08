Hoge temperaturen in streek waar Margrethe vakantie viert

De Deense koningin Margrethe wordt tijdens haar vakantie in Frankrijk geconfronteerd met tropische temperaturen. Volgens Billed Bladet is het vrijdag 40 graden in Cahors, de streek waarin de 82-jarige vorstin verblijft.

Margrethe is tot volgende week vrijdag in Frankrijk. Sinds 1974 is ze tijdens de zomervakantie te vinden in Château de Cayx, Dat kasteel kocht ze samen met haar in 2018 overleden man prins Hendrik.

Ook zaterdag blijft het nog flink warm in Cahors. In de middag komt het kwik tot zeker 35 graden. Daarna daalt de temperatuur licht. Komende week wordt het zomers warm met temperaturen van rond de 25 graden. Op woensdag heeft Margrethe een officiële taak. Dan is de Deense royal bij de opening van een tentoonstelling waarin haar eigen kunst centraal staat.