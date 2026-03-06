Høiby bekent dat hij keel van slachtoffer heeft dichtgeknepen

Marius Borg Høiby heeft bekend dat hij het slachtoffer dat wordt aangeduid als de Frogner-vrouw heeft proberen te wurgen. De zoon van kroonprinses Mette-Marit gaf vrijdagochtend in de rechtbank van Oslo een verklaring af over de mishandeling, die leidde tot zijn eerste arrestatie in 2024.

In de rechtbank vertelde Høiby dat hij vermoedde dat de vrouw met wie hij een relatie had ontrouw was geweest. “Ik weet dat ik haar een klap gaf. En schreeuwde en dingen zei die niet door de beugel kunnen”, verklaarde hij. “Ik herinner me niet alles heel duidelijk, maar ik weet dat ik haar bij de keel greep”, aldus Høiby, waarna hij liet zien hoe hij zijn handen op haar nek hield. Hij voegde daaraan toe dat het niet zo “hardhandig” was als dat de vrouw eerder zelf omschreef. Na zijn verklaring vroeg de rechter of het mogelijk was dat zij daardoor niet kon ademen, waarop hij antwoordde dat hij het niet meer weet.

Donderdag verklaarde het slachtoffer dat Høiby tijdens de ruzie in haar appartement ook een mes zou hebben vastgehouden en hebben gedreigd zichzelf iets aan te doen. Høiby liet tijdens zijn verklaring weten dat hij tijdens het incident “compleet de controle kwijt was”.

Doodsbedreiging

Ook erkende Høiby dat hij diezelfde avond een doodsbedreiging had gestuurd naar de man met wie hij dacht dat de vrouw was vreemdgegaan. “De woorden zijn overduidelijk een bedreiging”, aldus Høiby. Al zegt hij dat het niet “haalbaar” was geweest om hem daadwerkelijk iets aan te doen. “Het is niet iets dat zou zijn gebeurd.”

De zoon van Mette-Marit benadrukte slechts gedeeltelijk schuld te bekennen omdat hij het er niet mee eens is dat het een ernstig gewelddadig incident was. Van de in totaal veertig aanklachten tegen Høiby heeft bijna de helft te maken met de Frogner-vrouw.