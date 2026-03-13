Høiby bekent drugstransport van 3,5 kilo marihuana

Marius Borg Høiby heeft vrijdag voor de rechtbank in Noorwegen bekend dat hij schuldig is aan het vervoeren van 3,5 kilo marihuana in 2020. Volgens hem deed hij dat omdat hij destijds verslaafd was aan wiet en zijn dealer zelf geen voorraad meer had. Hij zou de drugs daarom voor zijn dealer hebben opgehaald, om ze vervolgens weer van hem te kunnen kopen. Høiby ontkent dat hij hiervoor werd betaald. Marihuana is illegaal in Noorwegen.

Vrijdag wordt op dag 25 van de rechtszaak tegen de zoon van kroonprinses Mette-Marit onder andere de beschuldiging van drugstransport behandeld. Deze beschuldiging maakt deel uit van de veertig strafbare feiten waarvan Høiby wordt beschuldigd. Hij wordt onder meer beschuldigd van verkrachting en mishandeling.

“Als jij het voor mij ophaalt, kan ik het regelen”, zou de dealer tegen Høiby hebben gezegd. De dealer zou zelf namelijk geen auto hebben. Høiby beschreef vervolgens hoe hij naar Lørenskog reed en de marihuana ophaalde. Eenmaal terug bij de dealer moest hij voor de door hem opgehaalde drugs betalen. Hoeveel hij had gekocht of hoeveel hij ervoor betaalde, weet hij niet meer.

Volgens het Noorse Openbaar Ministerie zat er in de koffer die Høiby bij zich had tijdens de drugsdeal ongeveer 300.000 Noorse kronen (ongeveer 26.000 euro) contant geld. Høiby verklaarde dat hij niet wist hoeveel geld het precies was of waar het vandaan kwam.