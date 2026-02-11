Høiby denkt niet dat hij dronken was tijdens vermeend misdrijf

Marius Borg Høiby denkt dat hij op de avond dat hij in bed belandde met zijn tweede vermeende verkrachtingsslachtoffer uit Lofoten niet enorm onder invloed was. De zoon van kroonprinses Mette-Marit vertelde woensdag in de rechtbank dat hij sterke drank op had, maar herinnerde zich niet dat hij dronken was, melden Noorse media. Høiby ontkende tegelijkertijd dat hij drugs had gebruikt.

Høiby en het vermeende slachtoffer kwamen met elkaar in contact nadat ze een match waren op datingapp Tinder. Hij zou haar hebben verkracht in haar slaap nadat ze eerder een aantal keer vrijwillige seks hadden. Woensdag werd duidelijk dat de 29-jarige na die avond neerbuigende berichten over de vrouw stuurde naar een vriend.

De aanklager las een aantal van die berichten voor in de rechtszaal, waarna Høiby berouw toonde. Hij zei dat hij in het politieverhoor had gevraagd om deze berichten in het proces mee te nemen.

Grap

“Het is verwerpelijke jongenspraat. Het was nooit bedoeld voor het publiek. Dit was een grap tussen ons”, zei Høiby over de berichtjes. De advocaat van het slachtoffer vroeg hem daarna of hij het niet meende. “Tot op zekere hoogte”, antwoordde Høiby.

De vermeende verkrachting vond na een feestje plaats op eilandengroep Lofoten. Høiby was daar samen met zijn stiefvader kroonprins Haakon, die hem had meegenomen om even uit Oslo te komen. Høiby vertelde dinsdag dat hij in die periode veel feestte en drugs gebruikte.

Later woensdag komen getuigen aan het woord die aanwezig waren op het feestje. Ook vertelt de politie over technische sporen die verband houden met de zaak.