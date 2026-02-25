Høiby ‘geraakt’ door nieuws over ziekenhuisopname Harald

Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen heeft haar zoon Marius Borg Høiby zelf op de hoogte gebracht van de ziekenhuisopname van koning Harald. Hij kreeg het nieuws in de gevangenis, zei zijn advocaat Petar Sekulic woensdag bij het verlaten van de rechtbank in Oslo.

“Hij heeft het van zijn moeder gehoord”, vertelde Sekulic tegen Noorse media. Hij wist niet hoe Mette-Marit het bericht had overgebracht.

Høiby vertelde aan het begin van de veertiende zittingsdag van zijn proces dat hij slecht had geslapen. “Dat komt natuurlijk door de zaak zelf, maar ook familieomstandigheden, waar we over hebben gelezen”, verwees Sekulic naar het nieuws dat koning Harald woensdagavond is opgenomen in het ziekenhuis. “Dat heeft hem geraakt en het is iets waar hij zich natuurlijk zorgen over maakt.”

De tweede advocaat van Høiby, Ellen Holager Andenæs, vulde aan: “het is natuurlijk niet prettig met gezondheidsproblemen in de familie. Die dingen beïnvloeden hem.” Koning Harald ligt in een ziekenhuis in Tenerife vanwege een infectie aan zijn been.