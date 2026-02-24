Høiby ‘gestrest en moe’ op dertiende dag van proces

Marius Borg Høiby voelde zich dinsdag op de dertiende dag van zijn proces “gestrest en moe”. Dat liet zijn advocaat Petar Sekulic na afloop van de zitting weten aan Noorse media. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit reageerde in de rechtbank in Oslo op de aanklacht van zijn ex-vriendin Nora Haukland, die hem beschuldigt van fysiek en psychisch geweld.

Volgens zijn advocaat was Høiby “gestrester en gehaaster dan normaal”, wat mede te maken had met de lange dag. Høiby kwam aan het eind van de middag aan het woord om zijn verklaring af te leggen, waarin hij onder andere liet weten sommige incidenten “niet goed” te kunnen herinneren. “Misschien krijgen we morgen een rustigere verdachte die zijn verhaal doet”, aldus Sekulic. “Wanneer hij dan uitgerust is en uitleg kan geven over een aantal details waar we op in moeten gaan.”

De zoon van Mette-Marit vroeg tijdens zijn verklaring aan de rechter of het mogelijk was om een korte pauze in te lassen. Hierop werd voorgesteld om nog tien minuten door te gaan en de zitting daarna af te ronden. Woensdag zal Høiby verder gaan met het afleggen van zijn verklaring.