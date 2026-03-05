Høiby herkent zich niet in beeld dat ex-vriendin van hem schetst

Marius Borg Høiby zegt zich niet te herkennen in het beeld dat een ex-vriendin van hem heeft geschetst in de rechtbank in Oslo. Dat zei de zoon van kroonprinses Mette-Marit, die wordt beschuldigd van mishandeling van de vrouw, nadat zij eerder een verklaring aflegde over hun relatie.

Volgens Noorse media werd Høiby donderdag erg emotioneel. “Het is duidelijk dat deze kwestie moeilijk voor mij is. Maar de uitleg die ik gisteren hoorde, herken ik niet”, zei Høiby onder meer. “Ik vond dat er veel overdreven was en gewoon niet waar.” Høiby zei ook dat hij en de vrouw de afgelopen maanden samen hebben gewoond. “Wat er gisteren kwam was een heel ander verhaal dan ik me had voorgesteld. Dat vond ik behoorlijk pijnlijk.”

Høiby reageerde in zijn verklaring op meerdere incidenten, zoals toen hij een laptop van zijn ex-vriendin in stukken brak. Hij zei spijt te hebben van een aantal dingen die hij de vrouw heeft aangedaan, waaronder ook zonder toestemming intieme foto’s van haar maken. Høiby beweerde ook dat zijn ex, als ze boos was, dingen zei om hem te raken. “Ze zegt dat ze nooit van me heeft gehouden, dat ik lelijk ben en dat ze met andere mensen seks gaat hebben”, aldus Høiby. Hij claimde ook dat ze zei alleen met hem samen te zijn om de politie meer te geven om mee te werken. “En op dat moment geloof ik dat.”

Ook het incident op 4 augustus 2024, dat de aanleiding vormde voor het onderzoek naar Høiby, kwam donderdag ter sprake. Høiby vroeg aan de rechter of hij daar vrijdag over kan verklaren.

Een groot deel van de aanklachten tegen Høiby heeft betrekking op zijn ex-vriendin. Het gaat onder meer om overtredingen van het contactverbod, geweld en intimidatie. Hij heeft aan een deel van de aanklachten schuld bekend.