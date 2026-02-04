Høiby: ik ga niet naar bed met vrouwen die niet wakker zijn

Marius Borg Høiby zegt dat de vrouw waarmee hij seks had in Skaugum, de kroonprinselijke residentie, op dat moment bij bewustzijn was. “Hoe ik dat weet? Ik ga niet naar bed met vrouwen die niet wakker zijn”, verklaarde de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit woensdag volgens Noorse media in de rechtbank.

Aanklager Sturla Henriksbø stelt dat Høiby zich aan de vrouw heeft vergrepen terwijl ze sliep of op een andere manier niet in staat was zich te verzetten. Volgens Høiby was ze echter wakker en hadden ze seks met wederzijdse toestemming. Hij zegt zich niet te herinneren dat hij de vrouw zou hebben gefilmd.

In de rechtszaal werden dinsdag de bewuste beelden van het moment getoond. Volgens de aanklager is daarop te zien dat het vermeende slachtoffer buiten bewustzijn is. Høiby bevestigde in de rechtszaal dat hij wel degene is die de camera vasthoudt. Henriksbø vroeg of hij enige beweging bij de vrouw ziet. “Niet zo veel”, moest hij toegeven. “Ik weet het niet. Hoe ik zeker weet dat ze wakker is? We hadden daarvoor seks gehad.” Heel specifieke herinneringen heeft hij echter niet van het moment. Ook weet hij de precieze volgorde niet meer.

Kelder

Eerder woensdag vertelde Høiby al dat hij zich weinig kan herinneren van de avond dat hij de vrouw zou hebben verkracht. Het vermeende slachtoffer gaf aan dat ze waarschijnlijk is gedrogeerd.

In zijn verklaring gaf Høiby ook aan dat zijn ouders op het moment van de vermeende verkrachting thuis waren. Het zou zijn gebeurd na een afterparty die werd gehouden in de kelder van Skaugum. Tegen de andere aanwezigen had hij gezegd dat ze alleen daar mochten komen en niet in het huis van de kroonprins en kroonprinses. “Ik vond het belangrijk dat niemand aan de spullen van mijn ouders zou komen of er iets over op sociale media zou zetten.”