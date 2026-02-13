Høiby: ik had niet door dat vermeend slachtoffer sliep

Marius Borg Høiby had niet door dat de vrouw die hem beschuldigt van verkrachting in haar huis in Oslo in slaap was gevallen. “Ik heb dat op geen enkel moment gemerkt”, verklaarde de zoon van kroonprinses Mette-Marit volgens Noorse media vrijdag in de rechtbank in Oslo.

Høiby wordt ervan verdacht dat hij de vrouw heeft betast terwijl ze sliep of niet in staat was zich te verzetten. Ook zou hij op dat moment beelden hebben gemaakt zonder haar toestemming. De 29-jarige Høiby weet daar naar eigen zeggen niets meer van.

“Ik kan me niet herinneren dat ik de video’s zelf heb gemaakt. Ik heb ze wel gezien. Het is duidelijk dat ik het ben”, verklaarde Høiby. De aanklager vroeg hem of het ooit ter sprake was gekomen dat hij haar zomaar kon filmen terwijl ze naakt was. “Ik kan me dat niet specifiek herinneren, maar ik dacht dat ze het wel zou zeggen als het niet oké was, dus ik had geen idee dat ze het niet doorhad.”

Het vermeende slachtoffer, de derde die tot dusver haar verhaal heeft gedaan, vertelde donderdag in de rechtbank dat zij en Høiby vrijwillige seks hadden voordat ze in slaap viel. Ze zegt dat ze hem geen toestemming heeft gegeven om haar te filmen en dat ze zou hebben gereageerd als ze wist dat het gebeurde.