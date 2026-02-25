Høiby in tranen bij verklaring over Mette-Marit en Haakon

Marius Borg Høiby werd woensdag in de rechtbank van Oslo erg emotioneel toen hij reageerde op uitspraken van zijn ex-vriendin Nora Haukland over zijn moeder Mette-Marit en stiefvader kroonprins Haakon. Haukland vertelde dinsdag onder meer over een incident waarbij zij Haakon en Mette-Marit zou hebben gesmeekt om hulp voor Høiby te zoeken.

De zoon van de Noorse kroonprinses wordt beschuldigd van tientallen strafbare feiten, waaronder mishandeling en verkrachting. Het proces tegen hem ging begin februari van start.

Volgens aanwezige media brak Høiby woensdag in tranen uit. “Hoe ze zegt dat zij niet hebben geprobeerd te helpen. De manier waarop ze probeert hen onder de bus te gooien voor aandacht. Ik kan het niet begrijpen”, zei Høiby. “Ik word zo boos”, zei de 29-jarige Høiby, die de verklaring van Haukland ook “absurd om naar te luisteren” noemde. “Mama en Haakon hebben me op elke mogelijke wijze geholpen. De manier waarop zij hen beschrijft maakt me zo boos. Ik heb er geen woorden voor.”

De Noorse influencer Haukland en Høiby hadden tussen 2022 en 2023 een relatie. Høiby wordt beschuldigd van mishandeling in die relatie. Tijdens de afgelopen zittingsdagen vertelde Haukland over verschillende incidenten van fysiek en psychisch geweld. Dinsdag werd onder meer een audio-opname van een ruzie tussen de twee afgespeeld in de rechtszaal.

Høiby reageerde woensdag op de verklaringen van Haukland. Hij ontkende zich schuldig te hebben gemaakt aan geweld, maar zei wel dat hij heel boos kon worden. Verder stelde hij dat Haukland ook erg agressief kon zijn. “Ze heeft me vaak geslagen. Ze heeft vaak tegen me geschreeuwd. Als we ruzie hadden, ging het er hard aan toe. Van beide kanten”, zei Høiby.