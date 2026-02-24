Høiby kan zich sommige incidenten ‘niet goed herinneren’

Marius Borg Høiby heeft dinsdag in de rechtbank van Oslo verklaard dat hij zich sommige incidenten “niet goed kan herinneren”, melden Noorse media. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit gaf uitleg over de aanklacht van zijn ex-vriendin Nora Haukland, die hem beschuldigt van fysiek en psychisch geweld. Zijn verklaring gaat woensdag verder.

Het Openbaar Ministerie behandelt in totaal vijftien vermeende incidenten van onder meer fysiek en psychisch geweld binnen de relatie, die duurde van 2022 tot 2023. Høiby verklaarde dat hij een incident tussen Haukland en hem op het festival Palmesus “overdreven” vond.

Ook zei hij dat hij had aangegeven dat hij niet wilde dat Haukland, die influencer is, zich “te uitdagend” kleedde voor campagnes of “te provocerende” foto’s plaatste. Hij zei daarbij dat hij “best jaloers aangelegd” is. Volgens hem zijn daar vroeg in de relatie afspraken over gemaakt.