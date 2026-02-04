Høiby kan zich weinig herinneren van afterparty op Skaugum

Marius Borg Høiby kan zich weinig herinneren van de avond dat hij een vrouw zou hebben verkracht in Skaugum, de residentie van het Noorse kroonprinselijk paar. Dat zei hij woensdag volgens Noorse media in de rechtbank.

De verkrachting zou hebben plaatsgevonden in december 2018 na een avondje uit. Høiby had het vermeende slachtoffer uitgenodigd voor een afterparty. Voor de rechter beschreef hij de situatie alsof de bewuste vrouw met hem had geflirt. Ook vertelde hij dat ze eerder al eens seks hadden gehad en dat hij tijdens het feest voor het eerst cocaïne had gebruikt.

Het slachtoffer gaf dinsdag aan dat zij en Høiby tijdens de afterparty kortstondig vrijwillige seks hadden op het toilet, maar dat ze dat al snel afbrak. “Dat kan ik me niet herinneren”, zei Høiby daarover. Hij stelde wel dat hij denkt dat ze later vrijwillige seks hadden, maar dat hij niet meer weet om wat voor handelingen dat ging of dat dat ging om de handelingen die in de aanklacht beschreven staan.

Knuffel

Toen ze na de afterparty afscheid van elkaar namen, was de sfeer volgens Høiby goed. “We gaven elkaar een knuffel”, stelde hij. Ze moest vertrekken omdat hij zich niet comfortabel voelde om haar mee te nemen naar het ontbijt, waar zijn familieleden bij waren.

Het vermeende slachtoffer gaf woensdag aan dat ze waarschijnlijk is gedrogeerd en dat ze daarna door Høiby is verkracht. De zoon van kroonprinses Mette-Marit zou daarvan beelden hebben gemaakt.