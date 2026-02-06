Høiby meldde zelf overtreders van het fotoverbod

Marius Borg Høiby meldde zelf dat er vrijdag, ondanks het strenge fotoverbod, foto’s waren gemaakt tijdens de rechtszaak tegen hem. Dat heeft zijn advocaat gezegd, meldt het Noorse persbureau NTB.

Volgens zijn advocaat maakt Høiby zich zorgen dat media het fotoverbod overtreden. “Hij vindt het helemaal niet leuk om gefotografeerd te worden, dus voor hem was het bevredigend dat er werd gereageerd”, zei de advocaat over de beslissing van de rechter om de betreffende verslaggever en fotograaf permanent te weren van de zaak.

Vrijdag werden een verslaggever en fotograaf van de Scandinavische media Aftenposten en Dagbladet permanent geweerd van de zaak, omdat ze het fotoverbod hadden overtreden. Van tevoren was duidelijk dat het verboden was om foto’s te maken van het slachtoffer, of van de schermen in de rechtszaal. Volgens de advocaat van Høiby is het goed dat de rechter het strenge fotoverbod handhaaft. Verder zouden media zich volgens hem prima gedragen. “We hadden verwacht dat er meer overtredingen van de regels zouden zijn, vooral omdat er veel buitenlandse media aanwezig zijn.”

In Noorwegen is het verboden om foto’s te nemen van een verdachte tijdens een rechtszaak als de verdachte daar geen toestemming voor heeft gegeven. Aftenposten en Dagbladet hebben hun excuses aangeboden.