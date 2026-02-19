Høiby noemt zichzelf ‘de meest gehate man van Noorwegen’

Marius Borg Høiby verscheen donderdagochtend opnieuw voor de rechtbank in Oslo om een verklaring af te leggen, dit keer over de vermeende verkrachting van een vrouw in een hotel in november 2024. De zoon van kroonprinses Mette-Marit vertelde dat hij in die periode bijna niet meer de deur uit kon vanwege beschuldigingen van mishandeling en seksueel misbruik.

Høiby liet aan de rechtbank weten dat hij aanvankelijk niet naar het feest wilde waar hij de vrouw ontmoette die hem beschuldigt van verkrachting. Zijn vriend haalde hem over om dat toch te doen. “Het was voor mij niet leuk om op dat moment uit te gaan”, liet hij weten. “Door al die krantenartikelen over mij. Ik was de meest gehate man van Noorwegen.”

Het vermeende slachtoffer verklaarde woensdag dat ze na het feest aanvankelijk vrijwillige seks met Høiby had in haar hotelkamer. Toen ze in slaap was gevallen, zou hij meermaals zijn vingers bij haar naar binnen hebben gebracht. De politie trof in totaal 27 video’s en vier foto’s van die nacht aan. Høiby ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan verkrachting.

De vrouw volgt de verklaring van Høiby vanuit een andere kamer, omdat ze het niet aankan om in de rechtszaal aanwezig te zijn. Haar advocaat liet weten dat ze ertegen opziet om Høiby’s verklaring te horen.