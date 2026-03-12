Høiby volgens vriendin zorgzaam en vrolijk, niet gewelddadig

Marius Borg Høiby is een “zorgzame” en “zeer vrolijke” jongen, volgens een vriendin die donderdag getuigde in de rechtszaak tegen hem. Ze herkent zich niet in het beeld dat de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit een vrouwenhater zou zijn. “Ik ben erg blij met Marius.”

De getuige en Høiby leerden elkaar kennen na het gewelddadige incident in 2024 tussen hem en het vermeende slachtoffer, die wordt aangeduid als de Frogner-vrouw. De vrouw legde uit dat ze wist dat de Frogner-vrouw en Høiby elkaar al lange tijd berichten stuurden, ondanks een contactverbod. Ze zou ook meerdere berichten van de Frogner-vrouw op de versleutelde berichtendienst Signal hebben gelezen.

“Ze schreef vaak dat ze met andere jongens was, wat natuurlijk bedoeld was om Marius jaloers te maken.” De vriendin verklaarde dat ze Høiby niet als een gewelddadige jongen ziet.

Op dag 24 van de rechtszaak tegen Høiby worden getuigenverklaringen over de Frogner-vrouw behandeld. Twintig van de veertig aanklachten komen voort uit de relatie die zij met Høiby had. Hij wordt beschuldigd van onder meer geweld, vernieling en seksueel grensoverschrijdend gedrag.