Høiby vond het ‘onproblematisch’ om slapende vrouw te filmen

Marius Borg Høiby vindt het “volkomen onproblematisch” dat hij beelden heeft gemaakt van de vierde vrouw die hem beschuldigt van verkrachting. Het vermeende slachtoffer beweert dat ze sliep toen de zoon van kroonprinses Mette-Marit de opnames zonder haar toestemming maakte. De politie trof in totaal 27 video’s en vier foto’s van die nacht aan.

Høiby ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan verkrachting en elke strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor het filmen. “Ik zou verbaasd zijn geweest als ze het niet had gemerkt”, verklaarde de 29-jarige Høiby donderdag volgens Noorse media in de rechtbank van Oslo.

Hij beweerde dat de vrouw een OnlyFans-model wilde worden en dat ze eerder op de avond seksueel getinte foto’s van zichzelf op haar eigen telefoon liet zien. De twee gingen later naar een hotelkamer waar ze aanvankelijk vrijwillige seks met hem had. De vrouw liet woensdag in de rechtbank weten dat ze na de seks had gezegd dat ze wilde slapen. Toen ze in slaap was gevallen, zou hij meermaals zijn vingers bij haar naar binnen hebben gebracht.

Betrapt

Officier van justitie Sturla Henriksbø vroeg na de verklaring van Høiby waarom hij geen toestemming hoefde te vragen om opnames te maken van iemand die voor dat beroep heeft gekozen. Waarop hij antwoordde: “Dat is een lastige vraag om te beantwoorden. Het is iets wat ze vaak doen, daar verdienen ze hun geld mee.”

Ook zegt de zoon van de kroonprinses zich niet te kunnen herinneren dat de vrouw zei dat ze wilde slapen. “Ik kan me niet voorstellen dat ze ook maar een moment geslapen heeft terwijl we seks hadden.” Het vermeende slachtoffer vertelde woensdag in de rechtbank dat ze Høiby betrapte toen hij haar stiekem filmde. “Ik draaide me om en ving een flits op, waarna hij heel snel zijn telefoon weer neerlegde.”

De vrouw volgt donderdag de verklaring van Høiby vanuit een andere kamer, omdat ze het niet aankan om met hem in de rechtszaal aanwezig te zijn.