Holenuiltjes weten na koningspaar ook Beatrix te interesseren

Prinses Beatrix was donderdag tijdens haar bezoek aan het Spaans Lagoen in Parke Nacional Arikok met name geïnteresseerd in de holenuilen die hier broeden. De prinses ving een glimp op van de kleine vogeltjes in het Arubaanse nationaal park. “Leuk dat je die uiltjes kunt zien zitten”, vond ze. Ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zagen de diertjes eerder dit jaar in het park tijdens hun bezoek aan het Caribisch deel van Nederland.

Beatrix hoorde meer over de veranderende mangroves, het koraal en de dieren in het gebied. De prinses maakte een kleine wandeling door het park, onder andere langs de plek waar de vogeltjes voorkomen. In het gebied zijn kunstmatige nestjes gebouwd waar de holenuilen veilig kunnen broeden. “Enig”, vond de prinses, die de tijd nam om de kleine diertjes goed te bekijken. “Mooi, hè.”

Het stukje grond waar de diertjes broeden is afgezet met touwen om bezoekers op afstand te houden. “Respecteren de mensen dat ook goed?”, wilde de prinses weten. Dat bleek zo te zijn, zo werd ze gerustgesteld. Ook in de nestjes zelf was Beatrix geïnteresseerd. “Zitten ze in het zand dan?”, vroeg ze zich af. “En dan laat u het open?”

Mannetje

Ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia maakten afgelopen januari een wandeling door het Parke Nacional Arikok, een gebied van 34 vierkante kilometer dat ongeveer 20 procent van heel Aruba beslaat. Het gezelschap kwam toen langs dezelfde plek als prinses Beatrix nu en kreeg net als de prinses meer te horen over de vogelsoort. Door de gefabriceerde nestjes zijn de afgelopen jaren al honderden holenuiltjes geboren, waarvoor de mannetjes zorgen. “Het kan dus wel”, grapte Máxima toen ze dat hoorde.

Tijdens het voorgaande bezoek van prinses Beatrix aan het eiland, namelijk in 2017, werd het samengaan van het Spaans Lagoen en Parke Nacional Arikok officieel. Prinses Beatrix keert vrijdag terug naar het nationaal park.