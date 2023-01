Honderden joelende kinderen op Aruba voor prinses en koningspaar

Honderden Arubaanse en Nederlandse kinderen stonden maandagochtend op Aruba langs de route waar prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima aankwamen. De kinderen achter de dranghekken waren licht gespannen, maar vooral enorm uitbundig. Oranje shirts waren aangetrokken, de Nederlandse vlaggetjes wapperden en er werd gejoeld. “Amalia is hier nog nooit geweest. Zo spannend!”, vertelt één van hen.

Toen het koninklijk gezelschap kwam aangelopen, barstte het gejoel los. Veel kinderen hoopten een glimp, een high five of een handtekening van de Oranjes te krijgen, maar dat lukte lang niet iedereen.

Waar de koning de afgelopen dagen op Bonaire nog zonder jasje in slechts een overhemd liep, was hij bij aankomst op Aruba wel in volledig pak gestoken. Op de planning staan deze ochtend namelijk onder meer een bezoek aan de ministerraad, de minister-president en de Staten: de volksvertegenwoordigers van Aruba.

In een groep kinderen langs de route wist vrijwel iedereen dat koning Willem-Alexander zou komen, maar daarna werd het voor velen van hen wat ingewikkelder. “Koningin Beatrix komt ook”, werd geroepen. “Nee, koningin Amalia”, verbeterde een ander. Eén van hen wist precies hoe het zat: “Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zijn hier twee dagen lang. Amalia vind ik het leukste: zij is the next generation.”