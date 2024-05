Honderden verwelkomen koningspaar in Windsum voor streekbezoek

Honderden mensen waren dinsdag op de been in Windsum om koning Willem-Alexander en koningin Máxima te verwelkomen. Het paar brengt een streekbezoek aan het Hogeland in Groningen.

Het paar begon bij De Tirrel, een ‘mini-samenleving’ met onder meer een basisschool, ouderen- en gehandicaptenzorg en een revalidatiekliniek. Het doel van De Tirrel is samen wonen, samen leren en samenwerken. Honderden mensen stonden voor de deur om het paar op te wachten.

Een van de oudere bewoners maakte van het bezoek gebruik om koningin Máxima te feliciteren met haar verjaardag. De koningin wordt vrijdag 53 jaar. “Heel goed, meneer Datema”, zei de koningin lachend tijdens het schudden van zijn hand. “We worden allemaal een jaartje ouder, hè.” Aan dezelfde tafel zat meneer Van der Molen. Hij woont nu in De Tirrel, maar was 62 jaar getrouwd met zijn vrouw, die nog wel thuis woont. Dat doet meneer Van der Molen veel pijn, vertelt hij. “Niks vervangt thuis”, reageert Máxima. “Maar ik denk dat iedereen zijn best doet u zoveel mogelijk thuis te laten voelen.”

Het paar bezocht ook een basisschoolklas, waar druk geknutseld werd. De kinderen, die volgens de organisatie erg zenuwachtig waren voor het bezoek, moesten een stoel naschilderen. “Zo, is het altijd zo stil hier?”, grapte de koning lachend toen hij binnenkwam. Het paar nam een kijkje bij het knutselwerk en vertrok toen weer. Voor vertrek trok de koning nog snel de geschilderde stoel van tafel. “Zo, ik heb even een stoel nodig hoor”, zei hij lachend. “Grapje natuurlijk.”