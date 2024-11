Hondje trekt ook in Amsterdam aandacht bij koninklijke fotosessie

Het koninklijk gezin had vrijdag bij de jaarlijkse fotosessie in het najaar hun hondje Mambo meegenomen. Net als bij eerdere fotosessies met het koningspaar en hun dochters, zorgde het beestje ook in het Begijnhof in Amsterdam voor wat reuring.

“Ja, we zijn compleet”, zei koning Willem-Alexander bij aankomst op de binnenplaats tegen de aanwezige pers, toen ook toypoedel Mambo het grasveld op kwam rennen. De hond bakende direct zijn territorium af door een plasje te doen tegen een van de kleine boompjes. De vijf gezinsleden gingen vervolgens direct op een rij staan voor de eerste foto’s.

Op verzoek van enkele fotografen kwam de familie een stukje naar voren. “U zegt het maar”, lachte de koning, waarna het gezin een paar passen vooruitzette. Hondje Mambo dartelde er vrolijk omheen. Koningin Máxima bukte een aantal keer om Mambo te aaien. “Hij wil spelen”, verklaarde ze. Mambo is sinds 2021 in de koninklijke familie en zou vooral van de koningin zijn. Ze kreeg hem nadat de prinsessen Amalia en Alexia het huis uit waren gegaan, vertelde Amalia in 2021 aan Claudia de Breij.

De prinsessen Amalia, Alexia en Ariane gingen vrijdag ook samen op de foto. De in een lange beige jas en jeans gestoken Amalia stond daarbij in het midden. “Nu een andere opstelling”, zei ze na enige tijd. “De mannen?” vroeg de koning grappend, waarna hij Mambo oppakte en knuffelde voor het maken van enkele foto’s.

Toen de koning en koningin vervolgens samen poseerden, sprong Mambo tegen de hagelwitte pantalon van de koningin op. “Witte broek?” vroeg ze terwijl ze met een gemaakt getergde blik richting de pers keek. Enkele fotografen probeerden het koningspaar te verleiden om elkaar een kus te geven, “omdat Amsterdam jarig is”, maar daar gingen de koning en koningin niet op in.

Nadat ook de vier vrouwen met elkaar hadden geposeerd, stelde de koning voor om nog eenmaal “met z’n allen” op de foto te gaan. Na ruim een kwartier was de shoot klaar en hielp koning Willem-Alexander ‘zijn vrouwen’ en het hondje over het muurtje van het grasveld af. Na een kort praatje met wat bewoners vertrok de familie weer.