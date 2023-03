Hoofdredacteur Story snapt niet dat koning te wijde pakken draagt

Journalist Guido den Aantrekker snapt niet dat koning Willem-Alexander te wijde pakken draagt. Dat bekende hij vrijdag tijdens een lang gesprek in het programma MISCHA! op NPO Radio 1. De hoofdredacteur van Story krijgt naar eigen zeggen “kromme tenen” van de kledingkeuze van Willem-Alexander.

“Dan ben je zo machtig, zo rijk, dan heb je zoveel assistenten. En dan loop je in veel te wijde double-breasted pakken, met schoenen met gespen eronder en een hemd dat niet onder je mouw vandaan komt”, verzuchtte Den Aantrekker tegen presentator Mischa Blok. “En zo’n Máxima heeft er echt wel verstand van. Mijn vrouw zou het niet pikken als ik er zo bij liep.”

Volgens de royalty- en entertainmentjournalist komt het doordat niemand de koning durft tegen te spreken. “Je ziet hoe krampachtig mensen in zijn buurt worden”, aldus Den Aantrekker. “Als hij een grap vertelt, dan lach je gewoon, want hij is de koning en zo hoort het. Dan ga je op een gegeven moment ook denken dat je heel grappig bent. Hij is vanaf zijn jeugd gewend dat mensen om hem lachen.”

Overigens beklemtoont de Story-baas dat Willem-Alexander als de camera’s niet aanstaan “best een leuke kerel is. Als hij geen koning zou zijn, zou je goed een biertje met hem kunnen drinken. Het is een leuke vent.”