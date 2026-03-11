Hoofdrolspelers Máxima te zien in spin-off Mabel & Margarita

De hoofdrolspelers van de Videoland-serie Máxima keren allemaal terug in de spin-off Mabel & Margarita. Dat vertelt Elsie de Brauw, die de rol van koningin Beatrix vertolkt, in gesprek met het ANP. Claire Bender, die prinses Mabel speelt, voegt eraan toe dat de voorbereidingen in volle gang zijn.

“Ik heb er heel veel zin in”, blikt Bender vooruit. De 32-jarige actrice is vanaf zaterdag 14 maart al te zien als Mabel in het tweede seizoen van Máxima. “Het scheelt natuurlijk ook dat ik er al wat meer van wist omdat ik haar al heb gespeeld.” Toch wil Bender zich nog verder verdiepen in het leven van de prinses. “Je zoomt meer op haar in, dus je vertelt ook meer van haar geschiedenis”, aldus de actrice.

De serie, die wordt gemaakt door Millstreet en Videoland, gaat over het leven van Mabel Wisse Smit en prinses Margarita in de periode na 1999. Naast De Brauw keren ook Martijn Lakemeier en Delfina Chaves, als Willem-Alexander en Máxima, terug in de spin-off. Verder zijn Steef de Bot en Abbey Hoes, die Constantijn en Laurentien spelen, te zien in de serie.