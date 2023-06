Hoog bezoek voor Scheepvaart en Transport College

Koning Willem-Alexander is woensdag samen met onderwijsminister Robbert Dijkgraaf naar Rotterdam gegaan. De twee brachten een werkbezoek aan het Scheepvaart en Transport College (STC) dat in het teken stond van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

De koning en minister gingen in de Waalhaven onder meer aan boord van het emissieloze opleidingsschip Ab Initio, dat ontworpen is door leerlingen en medewerkers van STC. Ze kregen er een rondleiding en studenten, docenten en instructeurs demonstreerden hoe de lesstof in de praktijk wordt gebracht.

Willem-Alexander sprak ook met vertegenwoordigers van het Maritiem Tech Platform over de samenwerking tussen de maritieme industrie en het onderwijs in de regio. In het Skillslab Maritiem toonden studenten vervolgens hoe zij schepen ontwerpen, prototypes maken en testen. Ook was er een gesprek met onder meer vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs over de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt.

De koning plant vaker werkbezoeken met een minister of staatssecretaris. Zo kan hij met eigen ogen zien welke effecten het beleid van de bewindspersoon heeft in de praktijk.