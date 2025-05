Hooggerechtshof verwerpt fraude-aanklachten tegen Juan Carlos

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft een aanklacht tegen de Spaanse koning-emeritus Juan Carlos wegens belastingfraude verworpen. De vader van koning Felipe werd door een groep voormalige juristen, rechters en openbaar aanklagers beschuldigd van vijf gevallen van belastingfraude.

Juan Carlos zou tussen 2014, het jaar waarin hij afstand deed van de troon, en 2018 hebben gefraudeerd met zijn belastingaangifte. Door ondoorzichtige constructies via stichtingen in Liechtenstein en Zwitserland zou de oud-koning hebben geprobeerd “de omvang van het ontdoken bedrag te verhullen of te verdoezelen”, aldus de aanklagers.

Daarnaast trof Juan Carlos in 2021 een betalingsregeling met het Openbaar Ministerie, terwijl er onderzoek liep naar betalingen met creditcards die niet op zijn naam stonden. Dit onderzoek werd afgerond nadat de koning het achterstallige bedrag had voldaan. Volgens het Hooggerechtshof zijn er “geen nieuwe feiten, bewijzen of documenten ingediend die het rechtvaardigen om het onderzoek opnieuw te openen”, schrijft persbureau AFP maandag.

Vijf jaar geleden ging de oud-koning in zelfgekozen ballingschap in de Verenigde Arabische Emiraten. Sinds 2022 keert hij af en toe terug naar Spanje om deel te nemen aan zeilwedstrijden.