Hoogleraar: onacceptabel dat Amalia moet binnenblijven

Hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert kijkt op van het nieuws dat prinses Amalia haar huis niet meer uit kan door dreigingen, waarbij hij de situatie ook aanduidt als “tamelijk uniek”. “De overheid en wij als samenleving moeten dit niet accepteren. Onze minister-president is verantwoordelijk, en hij moet opheldering geven over wat hij gaat doen om ervoor te zorgen dat ze weer een normaal leven kan leiden.”

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima meldden donderdag tijdens het persmoment van hun staatsbezoek in Zweden dat de bedreigingen aan het adres van hun dochter “enorme consequenties” hebben voor haar leven. “Ze komt het huis niet uit. Dat betekent dat ze niet in Amsterdam woont, dat zij ook niet echt naar buiten kan.” Amalia studeert politics, psychology, law and economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam.

Medio september kwam al via De Telegraaf naar buiten dat de beveiliging rondom de prinses is verhoogd. De georganiseerde misdaad zou mogelijk een aanslag voorbereiden op haar of Rutte. Bovend’Eert zegt dat hij niks weet over het niveau van de bedreiging, maar dat het wel “veel onrust geeft als je niks zegt”. Hierin ziet hij een rol voor Rutte. “Wat betekent dit, wat is hier aan de hand?” zijn vragen die de premier volgens hem zou moeten beantwoorden.

Volgens de hoogleraar, die in 2020 nog een boek uitbracht over de monarchie, kost de beveiliging van het koningshuis tientallen miljoenen euro’s per jaar. “Nu is de vraag: kan Amalia hier nog veilig studeren, of moet je zeggen dat dat beter in het buitenland kan? Dit gaat heel ver”, zegt hij over de situatie.