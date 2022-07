Hospice enorm ‘dankbaar’ voor bezoek van Elizabeth en Anne

Het Thames Hospice is erg “dankbaar” dat koningin Elizabeth en prinses Anne vrijdag zijn langsgekomen. “Het bezoek van vandaag bouwt voort op de al lang bestaande band tussen de koninklijke familie en het Thames Hospice”, liet bestuurslid Jonathan Jones na afloop weten aan het ANP.

De koningin en haar dochter openden vrijdag een nieuw gebouw van het hospice in de plaats Maidenhead, dichtbij Windsor Castle. Voor Elizabeth was het haar vierde bezoek aan de instelling die mensen in hun laatste levensfase verzorgt. In 1987 opende ze het hospice ook.

Prinses Anne was voor het eerst in het hospice. Directrice Debbie Raven vond het “een genoegen” haar te verwelkomen. “We zijn zo dankbaar dat ze de tijd nam om met enkele patiënten en met veel collega’s te praten.”

De Queen en de prinses openden het nieuwe gebouw door een plaquette te onthullen. Met de opening breekt volgens de directrice een “nieuw tijdperk” aan. “Onze instelling blijft cruciale steun bieden aan iedereen die nu en in de toekomst palliatieve zorg en zorg aan het einde van het leven nodig heeft.”