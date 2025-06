Houtwerk Amalienborg teruggebracht naar oorspronkelijke kleuren

De deuren en de ramen van Amalienborg in Denemarken krijgen weer de kleuren die zij hadden toen het paleiscomplex omstreeks 1750 werd gebouwd. Het is voor het eerst in bijna tweehonderd jaar dat het houtwerk wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke kleuren, meldt het Deense Agentschap voor Paleizen en Cultuur.

Uit onderzoek door het Nationaal Museum is gebleken dat de deuren van de middelste gevel en de poorten van de verbindingsgebouwen in de eerste honderd jaar na de bouw waarschijnlijk okergeel waren geschilderd en alle ramen parelgrijs. Het onderzoek is gebaseerd op zowel kleurarcheologische studies als historische documentatie.

Sinds de restauratie van het paleiscomplex in 1996 zijn de deuren van de middelste gevel van het Paleis van Christiaan VII okerkleurig geweest, terwijl de poorten van de overige drie paleizen tegenwoordig donkergroen zijn en de ramen wit. De herstelwerkzaamheden zijn gestart bij het Paleis van Christiaan VII, de andere paleizen volgen daarna.

Amalienborg in Kopenhagen is de residentie van de Deense koning Frederik en zijn gezin. Twee van de vier paleizen zijn geopend voor publiek.