Howard Komproe presenteert theateravonden over koningin Juliana

Komiek Howard Komproe presenteert vier theateravonden over koningin Juliana in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. De voorstellingen worden in het kader van de tentoonstelling De eeuw van Juliana, een koningin en haar idealen, die al te zien is, georganiseerd.

Tijdens de avonden ontvangt Komproe diverse gasten met de vraag: “Wie is de koningin voor jou?”. De eerste voorstellingen zijn op 1 en 2 februari. Dan zijn Abdelkader Benali, Izaline Calister en Sanne Wallis de Vries te gast. Het vervolg is op 6 en 7 april met Jetty Mathurin, Zaïre Krieger, Mike Boddé en Erik van Muiswinkel.

De tentoonstelling rond koningin Juliana is nog tot en met 10 april te zien in De Nieuwe Kerk.