Hugh Grant mag rechtszaak tegen uitgever The Sun doorzetten

Hugh Grant mag zijn aanklacht tegen News Group Newspapers (NGN) doorzetten. De Britse acteur beweert dat journalisten van tabloid The Sun op een ongeoorloofde manier informatie over hem hebben verzameld.

De acteur zegt dat privédetectives die voor The Sun werkten onder meer zijn telefoon afluisterden en in zijn huis inbraken om verhalen over hem te krijgen. NGN wilde de rechtszaak tegenhouden omdat Grant de zaak niet binnen zes jaar had aangespannen, maar die poging wees de rechter af. De acteur mag NGN echter niet aanklagen voor het afluisteren van zijn voicemail. De rechter besliste dat Grant daar al eerder een zaak over had kunnen aanspannen.

De uitgever heeft alle aantijgingen van de acteur ontkend.

Grant klaagt samen met de Britse prins Harry News Group Newspapers aan voor het wijdverbreide op een ongeoorloofde manier verzamelen van informatie. NGN heeft ook aan een rechter gevraagd om de zaak van prins Harry te verwerpen, maar een oordeel in die zaak wordt pas in juli verwacht.