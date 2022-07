Hugh Grant ontkent deelname aan verfilming interview Andrew

Hugh Grant ontkent betrokken te zijn bij de verfilming van het BBC-interview met prins Andrew over zijn vriendschap met de Amerikaanse multimiljonair en zedendelinquent Jeffrey Epstein. “Ik heb er nog nooit van gehoord”, schrijft Grant donderdag in een tweet. Verschillende Britse en Amerikaanse media schreven eerder dat de kans groot is dat de Amerikaanse acteur de rol van de hertog van York op zich neemt.

De acteur deelt op Twitter een artikel dat als kop heeft: Hugh Grant is ‘in talks’ to play Prince Andrew in film about his 2019 BBC interview (Hugh Grant is ‘in gesprek’ over het spelen van prins Andrew in een film over zijn BBC-interview in 2019). “Nee dat doe ik niet”, reageert de acteur daarop in de tweet. Het artikel zelf, afkomstig van het tijdschrift OK!, is inmiddels aangepast op basis van de tweet van Grant.

De film gaat Scoop heten en gaat erover hoe de BBC prins Andrew voor de camera heeft gekregen. Scenarioschrijver Peter Moffat en Hilary Salmon van productiebedrijf The Lighthouse Film & TV bevestigden het nieuws over de komst van de film donderdag.