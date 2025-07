Hugo de Jonge beëdigd als commissaris van de Koning in Zeeland

Koning Willem-Alexander heeft Hugo de Jonge donderdagmiddag beëdigd als commissaris van de Koning in de provincie Zeeland. De Jonge is met ingang van 1 juli benoemd in deze functie en was sinds september 2024 al waarnemend commissaris van de Koning in deze provincie. De ceremonie vond plaats op Paleis Noordeinde in Den Haag.

De Jonge was eerder onder meer minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.