Huidkanker vastgesteld bij Sarah Ferguson

Sarah Ferguson heeft huidkanker. Bij de hertogin van York is recent een kwaadaardig melanoom vastgesteld, slechts een halfjaar nadat ze werd behandeld voor borstkanker.

Een woordvoerder van de ex-vrouw van de Britse prins Andrew laat aan Britse media weten dat het naar omstandigheden goed gaat met de 64-jarige Ferguson. Ze wordt verder onderzocht om te kijken of de kanker in een vroeg stadium is ontdekt. “Het is duidelijk dat een nieuwe diagnose zo kort na de behandeling voor borstkanker verontrustend is, maar de hertogin blijft vol goede moed.”

De kanker werd ontdekt nadat Ferguson, de moeder van de prinsessen Beatrice en Eugenie, enkele moedervlekken liet verwijderen.

Vorig jaar meldde de hertogin dat ze was behandeld voor borstkanker en een amputatie had gehad.