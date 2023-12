Huis ten Bosch krijgt een negen meter hoge kerstboom

Huis ten Bosch heeft sinds zondag weer een kerstboom. Het koninklijk huis deelde zondag een filmpje met vrolijke kerstmuziek waarop te zien is hoe de kerstboom naar het plein voor het woonpaleis van de koning en zijn gezin in Den Haag wordt vervoerd en opgetuigd.

De boom is, traditiegetrouw, negen meter hoog en “versierd met meer dan vierhonderd (led)lampjes”, meldt het koninklijk huis. De boom is zondag geplaatst omdat het de eerste zondag van de Advent is. Dat is de aanloopperiode naar kerstmis waarin christenen zich voorbereiden op het kerstfeest.

Vooral op Instagram melden veel volgers dat ze de kerstboom heel mooi vinden.