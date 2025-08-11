Huisje, bootje, feestje? Het Griekse vakantiehuis van Willem-Alexander en Máxima

Vaste prik: al 13 jaar vliegen koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar hun vakantiehuis in Griekenland. Zon, zee, en heel veel privacy gegarandeerd!

Het regeringsvliegtuig naar Athene, dan door naar het schiereiland Peloponnesos, door de heuvels van Argolis, langs vissersdorpje Kilada en dan de afslag naar een zijpaadje. Dat is de route die koning Willem-Alexander en koningin Máxima meerdere keren per jaar nemen, op weg naar hun royale Griekse vakantiehuis in Kranidi. Niet alleen tijdens de zomer, ook weekenden en feestjes worden gevierd in het huis dat ze in 2012 kochten. De villa is een moderne, witte blokkendoos die in 2003 werd gebouwd, en is onder meer voorzien van een jacuzzi op de benedenverdieping en een vijftien meter lang zwembad. Uitzicht: de helderblauwe baai. Naast de villa staan twee gastenverblijven plus zwembad. Aan de zijkant heeft de beveiliging een eigen verblijf. Verspreid over het terrein zijn allerlei zitjes, al of niet overkapt. Voor wie iets actievers wil doen, liggen er surfplanken en kajaks klaar aan het strand. In het nabijgelegen dorpje Kilada is, op wat cafeetjes en restaurants na, weinig te beleven. Het koningspaar wordt er soms gesignaleerd, maar niet heel vaak.

Weinig te beleven?

Behalve de rust en het uitzicht op zee is er in Kilada eigenlijk niet heel veel te beleven. In de buurt is geen discotheek, geen echte trekpleisters, geen massatoerisme. Het vissersdorpje heeft een kruidenierszaak, een handjevol restaurantjes en cafeetjes, wel iets meer dan er waren voor de komst van de Nederlandse koningsfamilie. De bestemming is wél leuk genoeg voor de prinsessen om vriendinnen mee naartoe te nemen, zo nodigde prinses Amalia haar dispuut dit voorjaar uit voor een tripje om het studiejaar af te sluiten. In principe hebben de Oranjes natuurlijk alles op hun terrein wat ze nodig hebben. Volgens lokale media zouden er op hoogtijdagen zo’n twintig mensen werkzaam zijn, om te zorgen dat het de koninklijke familie aan niets ontbreekt. Het is gissen naar hoe de Oranjes het nou echt vinden en waarmee ze zich vermaken. Ze laten weinig los over hun vakanties. Anders dan prinses Beatrix in het Italiaanse Tavarnelle deed, hebben Willem-Alexander en Máxima de media nog nooit uitgenodigd voor een fotomoment bij dit vakantiepaleis. De ruimte zou er te beperkt zijn. Jammer voor de pers, want afgaande op de bijna louter lovende kritieken bij het naburige hotel moet het wel een haast ongeëvenaarde prachtplek zijn. ‘Een uitzicht dat de zintuigen tot rust brengt’ of ‘het enige dat je hoort, is het geluid van de golven en het gefluit van vogels’, schrijven ze in hun recensies. Een enkeling is boos, omdat het vakantieadres bijna onvindbaar is, of omdat ze de charme van het geitenpaadje ernaartoe niet kunnen inzien. Juist die combinatie is waarom deze plek goud is voor het koninklijk gezin. ‘We hebben alleen positieve dingen over hem te melden. Ik moet zeggen dat hij een ware koning is’, vertelt de uitbater van het hotel. ‘We komen hem soms tegen op ons gedeelde privéstrand. Ze zijn erg aardig, beleefd en vriendelijk.’ Veel van zijn gasten zijn Nederlander. ‘Ze willen allemaal ervaren hoe het is om naast de koning te verblijven.’

In stijl het water op

Om eropuit te trekken naar bijvoorbeeld Hydra of Spetses, pakt Willem-Alexander zijn pareltje: speedboot Alma die hij in 2020 in gebruik nam en zo’n twee miljoen kostte. Het is een Wajer 55 van Friese bodem, ook wel het kleinste superjacht ter wereld genoemd. De Wajer is 16 meter lang en 4,4 meter breed. En voor de liefhebbers: de koning kan met maximaal 40 knopen over het water scheuren. In het ruim is er in het standaardmodel plaats voor een volledig uitgeruste keuken inclusief vaatwasser, een badkamer met douche en vier slaapplaatsen. Net niet genoeg voor het hele gezin, maar wel voor een romantisch weekendje op de Griekse wateren. Of voor dagtripjes, waarbij een flinke plons genomen kan worden vanaf het uitschuifbare platform aan de achterzijde. Eigenlijk houdt de koning het met dit ‘kleintje’ nog vrij bescheiden, want voor de rijksten der aarde (of ter zee) is een jacht als dit slechts handig als volgbootje voor het grote jacht. Ideaal om die exotische havens mee in te varen waar de grote broer niet past.

Terug naar Máxima’s roots

Wil Máxima haar familie in Argentinië bezoeken, dan kan ze naar Buenos Aires waar haar moeder woont, maar ze kan de familie ook laten samenkomen op landgoed Muelle de Piedra, in de buurt van Bariloche aan de Chileense grens. Daar, aan de voet van de Andes op de Patagonische steppe, heeft de koningin een ranch met luxueuze vakantieverblijven die ze deels zou verhuren: La Estancia Pilpilcura. Haar tante Marcela runt op een deel van de ranch een bed & breakfast met zes kamers. Het koningspaar komt regelmatig op de ranch. Begrijpelijk: de omgeving biedt volledige privacy, mogelijkheden om lang te wandelen, te paardrijden en simpelweg van het buitenleven te genieten, waar Máxima al sinds haar jeugd plezier aan beleeft. Voor een hapje kunnen ze onder meer naar Bariloche, waar broer

Martín restaurant Tinto Bistro runt.