Hulporganisatie in Pakistan blij met steun en donatie Charles

De organisatie Islamic Relief UK heeft op Twitter prins Charles bedankt voor zijn steun en “genereuze donatie” aan het door overstromingen getroffen Pakistan. Ruim 33 miljoen mensen zijn getroffen door het natuurgeweld.

Charles en zijn vrouw Camilla hebben in een brief aan de regering van Pakistan hun medeleven betuigd. De royals schreven diep bedroefd te zijn door de verwoestingen. Ze schrijven ook dat het van het grootste belang is om snel hulp te bieden aan de getroffen bevolking. De prins had verder bemoedigende woorden voor de regering. Hij zegt de beleidsbepalers te bewonderen om de manier waarop ze de burgers hulp bieden.

Pakistan zucht de laatste maanden onder zware moessonregens en overstromingen. Het gaat om de ergste in decennia. De minister van Klimaat in het land bestempelde het weer als een “ernstige klimaatcatastrofe.”

De hulporganisatie Islamic Relief probeert zo goed en zo kwaad als het kan hulp te bieden in het getroffen gebied. Volgens de hulpverleners zijn er zeker duizend doden gevallen en zijn bijna een kwart miljoen huizen verwoest.