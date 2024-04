Huwelijk Griekse prins Nikolaos na veertien jaar voorbij

De Griekse prins Nikolaos en zijn vrouw prinses Tatiana gaan na een huwelijk van veertien jaar uit elkaar. Het derde kind van Constantijn, de laatste koning van Griekenland, kondigde zijn scheiding vrijdag aan. Nikolaos en Tatiana gaan “met wederzijds respect” uit elkaar en blijven bevriend, staat in een verklaring van het Griekse hof.

Het paar werd voor het laatst samen in het openbaar gezien tijdens de herdenking voor Constantijn afgelopen februari in Windsor. Nikolaos en Tatiana ontmoetten elkaar tijdens een skivakantie in Zwitserland in 2003 en kondigden zes jaar later hun verloving aan.

Het huwelijk vond in de zomer van 2010 plaats op het Griekse eiland Spetses en werd bijgewoond door verschillende Europese royals. Onder hen waren toenmalig kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima.

De 54-jarige Nikolaos en 43-jarige Tatiana hebben geen kinderen.