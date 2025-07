Huwelijk Liechtensteinse prinses Marie Caroline is eind augustus

Prinses Marie Caroline van Liechtenstein en haar partner Leopoldo Maduro Vollmer geven op 30 augustus elkaar het jawoord. De huwelijksceremonie vindt plaats in de kathedraal van Vaduz, heeft het Liechtensteinse hof donderdag bekendgemaakt.

Bij de bruiloft zijn naast familieleden en vrienden ook verschillende vertegenwoordigers van het vorstendom aanwezig. Na de ceremonie is er een feestelijke intocht door de stad en vindt een receptie plaats op Kasteel Vaduz, het Liechtensteinse paleis.

Erfprins Alois kondigde het huwelijk van zijn 28-jarige dochter Marie Caroline vorig jaar oktober aan. Ze is de tweede van in totaal vier kinderen van Alois en zijn echtgenote erfprinses Sophie. Ze is de enige dochter van het paar en studeerde in Parijs en New York. Daarna vestigde zij zich in Londen.