Huwelijk Luxemburgse prinses Alexandra ingezegend

Het huwelijk tussen prinses Alexandra van Luxemburg en Nicolas Bagory is zaterdag ingezegend. Precies een week nadat het stel trouwde vond de kerkelijke inzegening van het huwelijk plaats in de Franse stad Arles.

Op foto’s is te zien dat de prinses een lange witte jurk droeg, een diadeem en een sluier. Haar man droeg een donker pak. De ceremonie vond plaats in de kerk van Saint-Trophime. Alexandra werd vergezeld door haar vader, groothertog Henri, toen zij de kerk binnenging. Ook haar moeder, groothertogin, Maria Teresa, was bij de ceremonie aanwezig.

De prinses en Nicolas trouwden afgelopen zaterdag met een bescheiden ceremonie in het stadhuis in Luxemburg-Stad. Na afloop van de bruiloft verschenen Alexandra en haar echtgenoot op het balkon om naar de toeschouwers te zwaaien.