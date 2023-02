Huwelijk Märtha Louise laat nog op zich wachten

Het zal nog wel even duren voordat de Noorse prinses Märtha Louise gaat trouwen met haar Amerikaanse verloofde Durek Verrett. In een interview met Billed Bladet zegt de dochter van koning Harald en koningin Sonja dat het huwelijk in ieder geval nog niet dit jaar zal plaatsvinden.

“We weten nog niet waar en wanneer we gaan trouwen”, zegt de prinses onder meer. “Ik ben een erg pragmatisch persoon, dus het komt wanneer het komt. Ik concentreer me op wat er nu gebeurt. Ik focus me op mijn kinderen, mijn werk en natuurlijk de liefde voor Durek.”

De 51-jarige Märtha Louise en de drie jaar jongere Verrett zijn sinds 2019 samen. Sinds afgelopen juni is het stel verloofd.