Idris Elba praat met koning Charles over investering in jeugd

Idris Elba heeft dinsdag in St. James’s Palace in Londen de Youth Opportunities Summit bijgewoond. Op de top, georganiseerd door koning Charles, sprak de acteur met vertegenwoordigers van goede doelen en families die te maken hebben gehad met geweld. Het doel van de bijeenkomst was om meer aandacht te krijgen voor investeringen in jongeren.

“Ik ben dankbaar dat ik in een ruimte was met zulke fantastische individuen, die allemaal toegewijd zijn aan het creëren van echte kansen die jongeren helpen om de uitdagingen waar ze voor staan aan te gaan”, schrijft Elba op Instagram bij een reeks foto’s van de top. “De toezegging van de regering om nieuwe Youth Hubs op te richten is een stap in de goede richting, maar we hebben duurzame financiering nodig en een duidelijk plan om de criminaliteit met messen in de komende tien jaar te halveren.”

Vorig jaar werd de Luther-acteur ook al door koning Charles op het paleis uitgenodigd om te praten over het werk van Charles’ liefdadigheidsinstelling, The King’s Trust. Elba ontving als tiener een subsidie van – toen nog – The Prince’s Trust om een opleiding te volgen aan het National Youth Music Theatre. De acteur richtte later zelf The Elba Hope Foundation op. De stichting zet zich in voor betere kansen voor jongeren in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Afrika.