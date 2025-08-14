Iedereen fan van prinses Anne

Ze is stoer, no-nonsense en werd per ongeluk een stijlicoon. Drie redenen waarom Anne, die op 15 augustus 2025 75 jaar wordt, een verbluffend veelzijdige prinses is.

Ze heeft haar eigen ontvoering voorkomen

In 1974 rijdt Anne met haar toenmalige echtgenoot Mark Philips over The Mall bij Buckingham Palace, wanneer een auto ze blokkeert. Uit de Ford Escort stapt een man, Ian Ball, die met zijn pistool schiet op de auto van Anne. Zijn doel is om de prinses te ontvoeren. Anne blijft extreem beleefd, weet ze later te vertellen. ‘Ik vond het dom om op dat moment te onbeleefd te zijn. We hadden een vrij informeel gesprek over het feit dat ik nergens heen zou gaan en dat het beter zou zijn als hij gewoon zou vertrekken en we het allemaal zouden vergeten.’ Anne en Mark krijgen bijstand van een voorbijganger, toevallig een voormalig bokser, die Ball op zijn hoofd slaat. Annes jurk scheurt tijdens het voorval. ‘Dat was voor hem (Ball, red.) het gevaarlijkste moment. Ik werd op dat moment helemaal pissig.’ Reagerend op een van Balls pogingen om haar over te halen met hem mee te gaan, zegt ze: ‘Not bloody likely’. ‘Niet erg waarschijnlijk’. Waarvan akte.

Stijlicoon tegen wil en dank

Je zou kunnen zeggen dat prinses Anne per ongeluk een stijlicoon is geworden, omdat ze weigert trends te volgen en al decennialang vasthoudt aan haar eigen stijl. ‘Recycling’ van kleding een nieuwe trend? Laat Anne niet lachen: al jaren zien we haar in outfits die ze aanschafte in de jaren 70 en 80. Zo hangt er in haar kast een lange blauwe mantel afgezet met bont die al vijf (!) decennia dienstdoet bij publieke gelegenheden. Een ander item waarmee ze regelmatig de aandacht trekt, is haar snelle, sportieve zonnebril van Adidas. Hoewel die stijl nu helemaal in is bij celebrities, draagt de prinses hem vooral uit praktische overwegingen. Zelfs als de bril gecombineerd moet worden met hakken en hoedje. Anne heeft ook al jaren hetzelfde kapsel. Volgens de actrice die haar speelde in Netflix-serie The Crown was het een drama om hetzelfde kapsel te krijgen, ze zat soms wel twee uur in de kappersstoel. Anne reageerde daar nuchter op: ‘Ik denk dan: hoe kun je er nou zo lang over doen? Ik bedoel, het kost mij tien of vijftien minuten.’

Anne is one of the guys

Met drie broers, een vrij strenge vader en een hardwerkende moeder is het voor Anne als kind al van levensbelang om haar mannetje te staan in het gezin. Toen haar ooit werd gevraagd wat ze het moeilijkste vond aan koninklijk zijn, antwoordde ze ad rem: ‘Proberen om dommer te lijken dan m’n broers.’ In 1994 schrijft ze geschiedenis als eerste vrouw die Ridder in de Orde van de Kousenband wordt, nadat ze heeft benadrukt dat ze geen ‘Lady’ van de orde wordt, wat tot dan gebruik is. Na het overlijden van koningin Elizabeth is Anne de eerste vrouwelijke royal ooit die deelneemt aan de Vigil of the Princes, waarbij leden van de koninklijke familie waken rondom de kist met de overledene. Anne pakt altijd het paard tijdens de parade van Trooping the Colour, waar andere vrouwelijke familieleden in de koets rijden. Haar verschijning in uniform inspireert zelfs mode-ontwerpers, zoals Silvia Venturini Fendi: ‘Ze is de chicste vrouw ter wereld, die haar vrouwelijkheid weet te behouden in een uniform. Ik werd verliefd op de stijl van prinses Anne, die naar mijn mening de elegantste vrouw ter wereld is. Dus zei ik: “Laten dit ons inspireren voor een herencollectie.”’