Imelda Staunton hoopt dat ze verwachtingen waarmaakt in The Crown

Imelda Staunton is volgende maand voor het eerst te zien als koningin Elizabeth in The Crown. De actrice hoopt vooral dat de kijkers tevreden zullen zijn, nu de release van het vijfde seizoen dichterbij komt.

“Wat heel fijn is, is dat mensen zeggen: ik kijk er echt naar uit om haar in de rol van The Queen te zien”, zegt Staunton in een persbericht van Netflix. “Nu de release dichterbij komt, hoop ik dat het aan de verwachtingen van het publiek voldoet.”

In de vijfde reeks wordt de Britse koninklijke familie gevolgd tijdens de jaren negentig. Een periode waarin er destijds vooral veel aandacht was voor de huwelijksproblemen en latere scheiding van prins Charles en prinses Diana. Elizabeth Debicki, die laatstgenoemde speelt, zegt dat de vele oude beelden haar hebben geholpen met de voorbereiding op haar rol. “De jaren negentig waren het begin van de 24/7-nieuwscyclus en er werd steeds meer op video vastgelegd, dat heeft ongelooflijk veel materiaal opgeleverd waar we nu uit kunnen putten.”

In het vijfde en zesde seizoen is de cast voor het laatst gewisseld. Volgens Dominic West, die prins Charles gaat spelen, snappen de kijkers waarom steeds andere acteurs de leden van het koningshuis spelen. “Ik denk dat mensen heel goed begrijpen waarom de cast om de twee seizoenen moet worden gewisseld. Dit gaat niet om een imitatie, maar om de ontwikkeling van een karakter.”