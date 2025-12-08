In opspraak geraakte Deen levert koninklijk lintje in

De vicevoorzitter van de Deense ondernemers- en werkgeversorganisatie Dansk Industri heeft maandag afstand gedaan van zijn koninklijke onderscheiding. Thomas Bustrup heeft zijn lintje teruggegeven, omdat hij werd vervolgd voor rijden onder invloed, melden Deense media.

Bustrup werd maandag veroordeeld tot twintig dagen voorwaardelijke gevangenisstraf. Volgens het paleis leverde hij in aanloop naar de uitspraak zijn onderscheiding in. Als hij dat niet zelf had gedaan, had het hof hem het lintje waarschijnlijk afgenomen.

Bustrup, die sinds 1996 bij Dansk Industri werkt, heeft jarenlang met het koninklijke huis meegereisd op officiële bezoeken over de hele wereld, waar hij het Deense bedrijfsleven vertegenwoordigde. Hij was Ridder in de Orde van de Dannebrog.

In Denemarken komt het vaker voor dat mensen hun titels of onderscheidingen moeten inleveren. Dat gebeurt als ze een strafblad krijgen.