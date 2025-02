In opspraak geraakte Marius Borg Høiby wisselt van advocaat

Marius Borg Høiby, de in opspraak geraakte zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, heeft een nieuwe advocaat. Hij heeft Ellen Holager Andenæs in de arm genomen, meldden Noorse media.

Het is niet duidelijk waarom Høiby, die eind vorig jaar verschillende keren werd opgepakt op verdenking van mishandeling en verkrachting, een nieuwe raadsman heeft. Sinds augustus werd hij bijgestaan door Øyvind Bratlien.

Høiby is Bratlien wel dankbaar voor de hulp die de advocaat en zijn collega’s hem hebben gegeven. “Ze hebben me bijgestaan in de moeilijkste periode van mijn leven. Daar zal ik altijd dankbaar voor zijn”, zegt Høiby in een verklaring via Andenæs.

Høiby is de zoon van Mette-Marit uit een eerdere relatie en de stiefzoon van kroonprins Haakon.