In zijn 10 kersttoespraken deelde de koning zorgen van Nederland

Zijn kersttoespraak is één van de weinige momenten dat mensen de koning écht zelf horen spreken. De boodschap die traditiegetrouw op Eerste Kerstdag wordt uitgesproken, is altijd zelf geschreven door koning Willem-Alexander. In de afgelopen tien toespraken speelden de zorgen van de Nederlanders steeds een grote rol in zijn boodschap. Dit jaar zit hij tien jaar op de troon.

Zo focuste de koning in zijn eerste kersttoespraak, in 2013, op eenzaamheid en de zorgen over werk en inkomen. “Hoezeer mensen ook in een isolement kunnen leven, diep van binnen blijft de hoop op waardering en contact levend. Die hoop dooft nooit”, zei de koning toen.

De MH17-vliegramp, de aanslagen in Parijs, de oorlog in Syrië en orkaan Irma kwamen in de jaren erna aan bod. “Het verdriet om familieleden en vrienden die zijn omgekomen bij de vliegramp op 17 juli, overschaduwt dit kerstfeest voor duizenden mensen in ons land en daarbuiten”, zei de koning in 2014. “Voor hen en allen die door leed getroffen zijn, is dit geen dag van licht, maar van leegte. Geen dag van warmte en weldaad, maar van stil gemis.” De gevolgen van de orkaan op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius noemde hij “beelden en verhalen die me niet loslaten”.

Elkaar blijven vasthouden

Koning Willem-Alexander begrijpt dat de moed mensen soms in de schoenen zakt, wanneer zij het nieuws kijken. “Berichten over intimidatie en extremisme – ver weg maar óók dichtbij – kunnen ons boos maken. Tegenover de sterke en brute krachten in de wereld staan gewone mensen machteloos… zo voelt het vaak”, zei de koning in zijn boodschap van 2018. Jongeren en hun streven naar geluk stonden een jaar later centraal: “geef jezelf wat ruimte. Het is oké.”

De coronacrisis speelde in de daaropvolgende jaren een belangrijke rol. De koning stond stil bij alle mensen die door corona zijn getroffen: zorgmedewerkers, studenten, ondernemers, mensen in de cultuursector en mensen die iemand hebben verloren. Toch probeerde de koning zijn verhalen altijd af te sluiten met een positieve noot en een oproep tot verbinding, zo ook in zijn meest recente boodschap toen hij de excuses van de regering voor het slavernijverleden aankaartte. “De door de regering aangeboden excuses zijn het begin van een lange weg. Laten we elkaar blijven vasthouden, ook in heftige tijden met sterke emoties.”