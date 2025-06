Indringer opgepakt bij Windsor Castle

In het Verenigd Koninkrijk is afgelopen weekend een man gearresteerd die probeerde het terrein van Windsor Castle binnen te dringen, melden Britse media. De vermeende indringer, een man van in de dertig, werd vlakbij het huis van prins William en prinses Catherine opgepakt.

De man werd zondagmiddag door de politie opgemerkt en gearresteerd op verdenking van het betreden van beschermd gebied en het bezit van drugs. Hij is inmiddels vrijgelaten terwijl de politie onderzoek doet.

Er zijn in de afgelopen jaren vaker indringers geweest bij Windsor Castle. Zo probeerden in november 2024 twee mannen in te breken. In 2021 wist een man met een kruisboog over het hek van Windsor Castle te komen. Hij was van plan om wijlen koningin Elizabeth te doden.