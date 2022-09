Inez Weski ontkent dat Taghi prinses Amalia iets wil aandoen

Inez Weski, advocaat van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi, ontkent in een reactie bij EenVandaag dat haar cliënt prinses Amalia iets wil aandoen. Ze noemt het valse, ongefundeerde informatie. “Blijkbaar met als doel om Ridouan Taghi te beschadigen.”

De Telegraaf meldde zaterdag dat er “nieuwe signalen” zouden zijn dat “kopstukken van de Mocro-maffia” het op de prinses hebben gemunt. Daarom zou de beveiliging zijn aangescherpt. Taghi en Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, zouden elkaar vaak brieven schrijven met Koranverzen waar mogelijk gecodeerde boodschappen in staan.

Weski stelt dat “de gevoelens van de prinses” kennelijk door De Telegraaf worden “genegeerd”. “Dit moet voor haar een zeer nare ervaring zijn, in deze zo belangrijke tijd als de start van een studie naar zelfstandigheid. Allemaal onnodige onrust, die dit soort berichtgeving teweegbrengt.”

Geen innig contact

Volgens Weski was er geen innig contact tussen Taghi en Mohammed B. “Ze hebben kort samen op een gang in de EBI gezeten. Cliënt Taghi heeft tot op heden in totale afzondering in de EBI doorgebracht, dus zonder contacten met andere gedetineerden. Alles bovendien steeds in het zicht van bewaarders en eveneens alles technisch zeer streng gemonitord”, meldt de advocaat aan EenVandaag.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), de politie noch het Openbaar Ministerie (OM) willen ingaan op berichtgeving van De Telegraaf over de verhoogde beveiliging van prinses Amalia.